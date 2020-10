Recuperada de su operación, Eugenia Bosco volvió a navegar después de seis meses

Eugenia Bosco es una de las pocas deportistas de Argentina a la que la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus le fue genial. Sin poder entrenar más allá de la virtualidad ni competencias en todo el planeta por la pandemia, la sampedrina aprovechó los meses para recuperarse de una importante lesión en su rodilla derecha y la semana pasada retomó las prácticas en el agua junto a su equipo que también conforma el timonel Mateo Majdalani.

En junio, la medallista de plata en la clase nacra 17 en los Juegos Panamericanos Lima 2019 dialogó con La Opinión en el ciclo #CharlasConDeportistas y contó cómo fue el proceso en el que decidió operarse: "Tenía una lesión desde el pasado después de los Juegos Panamericanos y la cuarentena me vino muy bien. Después de muchas decisiones de equipo decidimos que me opere en abril".

Respecto de la intervención quirúrgica que le hicieron, detalló: "Me reconstruyeron un ligamento que se me rompió. Hubo que respetar los tiempos de recuperacion porque es el tiempo que el ligamento se readapta a la rodilla y si no se puede volver a romper".

Además, sobre la recuperación indicó que las primeras "tres semanas" estuvo con muletas y no se pudo "mover mucho" pero que de a poco comenzó a tener mayor "movilidad". Para no perder esos meses de entrenamiento con respecto a sus rivales, la cuarentena le fue "bárbaro".

En agosto de 2019 Bosco, con Majdalani, logró en Perú la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima. Su siguiente torneo importante fue el Mundial de Australia donde fue ya con la lesión a cuestas pero resistió y el elenco se ubicó 16°.

En ese momento, la necesidad de competir obligó a la joven de San Pedro a seguir y no parar, tal relató: "Seguía entrenando y compitiendo con el ligamento roto. Hicimos una rehabilitación con mí kinesiólogos el año pasado y fuimos a competir en enero a Australia al Mundial, pero la verdad vino muy bien la pandemia".

Bosco y Majdalani no estarán en los Juegos Olímpicos Tokio 2021 porque la dupla de Santiago Lange y Cecilia Carranza irá en nacra 17 a defender el oro obtenido en Río de Janeiro 2016.