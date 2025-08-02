El nuevo contrato entre el Municipio y la empresa Ashira entró en vigence y generó preocupación entre los habitantes de las localidades, quienes experimentaron una interrupción en la recolección de basura por algunos días.

A pesar de que el proceso de licitación fue llevado a cabo conforme a lo estipulado, la falta de información sobre los cambios introducidos en esta nueva etapa resultó desconcertante para las comunidades.

Es que el nuevo convenio estableció que Ashira continuará como responsable del servicio de recolección de residuos domiciliarios, así como del transporte y descarga hacia el sitio de disposición final, aunque esta responsabilidad quedó limitada exclusivamente a la ciudad de San Pedro desde el 1 de julio.

Las localidades de Santa Lucía, Pueblo Doyle, Río Tala, La Buena Moza y Gobernador Castro no están cubiertas por el nuevo contrato, pusto qu e el Municipio decidió adquirir un camión compactador mediante leasing para atender estas áreas.

Sin embargo, las pretensiones del Municipio se vieron complicadas por la demora en la entrega del camión, lo que dejó a las localidades sin el servicio de recolección por unos días.

Ante esta situación, el Gobierno tuvo que recurrir nuevamente a Ashira para restablecer la prestación.

Así, está vigente un nuevo contrato de emergencia que tiene, en principio un plazo de tres meses, lo que garantiza la continuidad de la recolección en la localidades hasta que el camión municipal esté operativo.

Desde Ashira informaron que “la recolección en estas horas es normal y en las delegaciones también”.

Además, indicaron que hay un cronograma específico para cada localidad: “Los días lunes, miércoles y viernes se opera en Gobernador Castro, Río Tala y La Buena Moza; martes, jueves y sábado en Pueblo Doyle y Santa Lucía”, detallaron.

