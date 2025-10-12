Reclamos por un poste "a punto de caerse"
Una vecina envió un mensaje y dijo: “Hay un poste sobre calle San Martin y Litoral que está a punto de caerse. Avisé a Coopser y dicen que ya avisaron a Telecom, quien es el responsable, pero es un peligro”.
