Reclamos por turnos con especialistas en el Hospital

Val escribió por Facebook: “Hola, quería hacer un reclamo. Hoy fui a sacar un turno para un traumatólogo. Y salieron diciendo que hay que ir mañana viernes para ser atendido el sábado. Yo me pregunto. ¿Por qué no me lo dieron hoy para el sábado? Uno va a hacer fila a las 4 de la mañana y te salen con eso. ¡Qué poca humanidad!”.



Lautaro también reclamó: “Hace días que voy al Hospital y no hay turno para médico clínica, ni dermatólogo. Se me está cayendo el pelo, y estoy desesperado. Trato de hacerme mis tiempos para ir al trabaja y hacerme ver, pero cuando voy no hay médico clínico. Estoy cansado de siempre lo mismo con el Hospital, sólo tienen prioridad los demás. Yo nací y me voy a morir en San Pedro. Amo mi ciudad, pero me da mucha pena y rabia porque creo que a mí solamente me pasa esto. Muchas gracias y disculpen por mi reclamo”.