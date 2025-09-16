Héctor envió una foto y dijo: "Podrían decirle a los señores que destapan las cloacas que vengan a destaparlas en Manuel Iglesias, entre Nieto de Torres y Casella, hace tres meses y medio que no obtenemos respuesta, llamamos y nunca aparecen, no se puede respirar".

