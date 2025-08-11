Reclamos por la poca presión de agua en un barrio
Julieta envió un mensaje y dijo: "Vivo en el barrio la escuela 11 y hace unos meses no tenemos presión de agua. Ya estamos cansados de reclamar. Si el Municipio no se puede hacer cargo del tema del agua, que lo deje en manos de alguna empresa, lo que pagamos de impuestos se lo pagamos a alguien que sea eficiente".
