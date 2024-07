Melina reportó: “En el CIC no tienen vergüenza, me dan está mercadería una vez por mes. No tienen vergüenza. Es una cosa de no creer. Quiero que por favor se haga público. En mi casa somos 5 personas y ni trabajo tengo. Una vergüenza que jueguen con la gente cuando más necesitamos y nos sacan hasta el aceite”.

