Gladys reportó esta mañana: “Entre calle Belgrano e Ituzaingó se ve que hay una pérdida de agua, asique está la camioneta municipal en el medio de la calle y cortaron de esa manera la esquina. Lo que corresponde es que pongan conos porque la cinta no se ve y la bronca que me da es que trabajando en pleno centro la grúa municipal está continuamente tocándole bocina a la gente. Ya que tienen tantas leyes y quieren sacar plata lo que corresponde es que pongan conos y no esa cinta que ni se ve”.

