Una vecina envió un mensaje y dijo: “Tengo que salir y tengo una camioneta parada, justo en la puerta de mi garaje. Ya discutí con todo el mundo, no doy más. Me siento re mal, ahora me van a venir a buscar. Para que me den un descongestivo o algo, estoy con un poco de fiebre y tengo en la puerta de mi casa una flor de camioneta con un perro para hacer dos horas estoy re contra podrida. Yo necesito que por favor me corran esa camioneta que tengo enfrente de mi casa. Ya no sé con quién hablar, a quién pedirle para poder salir de mi casa”.

