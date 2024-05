María José reportó: “Qué vergüenza, vengo a tomar algo y no tienen menú de celíacos. Sólo una tarta de coco individual. somos seres humanos, no extraterrestres. Deberían exigir a los restaurantes, bares, etc que tengan menú sin TACC. Después el turista viene y no tiene a donde ir a desayunar, almorzar, merendar o cenar. Es una vergüenza”.

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉 MercadoPago/Gracias LaOpinion

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.200.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo