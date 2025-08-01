Reclamos por falta de luz en la avenida Néstor Kirchner
“Una vecina reportó: ”Hola, buenas tardes. Quería hacer un reclamo sobre la calle Néstor Kirchner, la subida del puerto, ya que no tiene luz. Sólo dos postes andan y yo vuelvo sola de trabajar a la 1 de la madrugada. Me da miedo pasar por ahí, pero es el camino más corto que tengo para llegar a casa".
