“Una vecina reportó: ”Hola, buenas tardes. Quería hacer un reclamo sobre la calle Néstor Kirchner, la subida del puerto, ya que no tiene luz. Sólo dos postes andan y yo vuelvo sola de trabajar a la 1 de la madrugada. Me da miedo pasar por ahí, pero es el camino más corto que tengo para llegar a casa".

