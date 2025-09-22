Reclamos por falta de cortinas en las habitaciones de internación del Hospital
La familair de una paciente reportó: "Hola, miren así son las habitaciones de internación general del Hospital, sin cortinas. Los pacientes se tienen que tapar hasta la cabeza para poder descansar".
