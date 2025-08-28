Reclamos por estado de las cloacas en Güemes y Boulevard Moreno
Omar envió un mensaje y dijo: "Estamos nadando en la caca, están todas las cloacas de los vecinos tapados hace dos meses. Ya llamamos varias veces a Obras Sanitarias toman el reclamo, pero no vienen. Tenemos miedo de que este fin de semana llueva y se nos inunde todo".
