Reclamos por el poco control del tránsito a la salida de la escuela 1
Natalia envió un mensaje y dijo: “Hay muy poco control del tránsito a la salida de la escuela 1, hace mucho tiempo que los inspectores no vienen y nos da miedo que les pase algo a nuestros hijos”.
