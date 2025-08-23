Reclamos por el estado de las cloacas en Quiroga al 700
Estefanía envió una foto y dijo: “A fines de mayo tuve que arreglar las cloacas de mi casa ya que se taparon debido a que los desagües y cloacas del barrio están en mal estado. Desde entonces vengo llamando y yendo para pedir que envíen el camión a destapar, porque los plomeros que trabajaron en mi casa me dijeron que sí o sí es necesario que se destape afuera para poder continuar. Nunca vinieron y ahora me llegó una carta de la Municipalidad que dice que tengo que arreglar afuera, pero ya consulté con dos plomeros y ambos me dijeron lo mismo: hasta que no lo arreglen ustedes, ellos no pueden hacer nada. Por eso necesito que vengan cuanto antes así se puede terminar el trabajo”.
