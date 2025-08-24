Maxi envió un mensaje y dijo: “La calle Laprida se usa habitualmente para ir a la escuela 27 y a la secundaria 17, pero hace más de un año que está sin reparación, ni siquiera pasa la máquina”.

