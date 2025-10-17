Reclamos por el estado cloacas en barrio Barrancas al Golf
Un vecino envió fotos y reclamó: "Me quejado en Municipalidad y Obras Públicas, hace dos meses que tenemos la mierda en la puerta, no sabemos qué más hacer".
