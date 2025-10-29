Mabel envió un mensaje y dijo: “Ya no se a quién recurrir, estamos con la cloacas tapadas, estoy en Casella 1440, frente del Cic, desde el sábado que estamos sin poder ir al baño, desde el municipio me dicen que no hay manguera para destapar la red grande”.

