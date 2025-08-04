Una vecina envió un mensaje y reclamó: "En la bicisenda que va a la escuela n.°27 es increíble la cantidad de caballos atados que están en el camino, siendo así, que cuando vas pasando se levantan de una manera brusca. Es un peligro. No es lugar para esos animales no está hecha con ese fin. Por favor a quien corresponda que hagan algo".

