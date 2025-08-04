Reclamos por caballos sueltos en inmediaciones a la escuela 27
Una vecina envió un mensaje y reclamó: "En la bicisenda que va a la escuela n.°27 es increíble la cantidad de caballos atados que están en el camino, siendo así, que cuando vas pasando se levantan de una manera brusca. Es un peligro. No es lugar para esos animales no está hecha con ese fin. Por favor a quien corresponda que hagan algo".
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión