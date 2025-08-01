Roberto envió un mensaje y dijo: “En 3 de Febrero al 3400, por tercera vez, a alguien se les “escapan” los animales y como hay unos terrenos que los dueños no los mantienen limpios casualmente van a pastar en ese lugar, aclaro vino la policía y llamó a inspección pero todo sigue igual. Esto está al lado de una plaza donde hay muchos juegos y como estamos de vacaciones muchos chicos van a jugar ahí, en un momento dado unos perros corrieron a las vacas, un chico quedó en medio, hubo un roce con un animal y el chico cayó al suelo, gracias a Dios no pasó a mayores porque el resto de los animales los esquivo sino estaríamos hablando de incidente más grave. Como es de público conocimiento hay una problemática con los animales sueltos, caballos, vacas ,ovejas, chanchos, perros hay de todo, causan daño, accidentes ,hay personas que están lesionados, han rotos motos pero al parecer poco le importa a las autoridades locales el hacer cumplir las ordenanzas y leyes respecto a los animales sueltos en área urbana”.

