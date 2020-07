Reclamos en Río Tala porque el colectivo no pasó: "La gente tenía que ir a San Pedro a cobrar", se quejó Bronce

Este miércoles, los vecinos de Río Tala que esperaban el servicio de transporte público de las 8.00 de la mañana fueron a reclamar a las puertas de la Delegación municipal porque el colectivo no pasó y quedaron sin viajar desde la localidad hacia San Pedro.

"El colectivo no vino y la gente se agolpó en la Delegación, con razón, a reclamar. Estoy esperando respuestas oficiales por el tema", dijo el delegado municipal de Río Tala, Domingo Bronce, quien desde que se produjo la protesta buscaba comunicarse con la empresa y con autoridades de la comisión de Transporte, sin éxito.

Los vecinos de la localidad tenían que viajar a cobrar jubilaciones, pensiones, asignaciones, etc., y quedaron esperando sin que el colectivo llegue. "Hasta una médica que va a atender a San Pedro se quedó sin viajar", contó el delegado.

Todo indica que, como sucedió con Vuelta de Obligado, la empresa habría decidido unilateralmente discontinuar el servicio por falta de pasajeros. El lunes, por ejemplo, cortaron apenas un boleto en toda la jornada

"Había dos horarios a la mañana y dos a la tarde, donde se laburaba bien. Hoy en día no tenés gente. Lo que ha decaído es terrible, no sé si la gente está asustada o directamente no hay plata en la calle", analizaron quienes conocen el funcionamiento del servicio.

"La gente en los últimos días no viajaba porque había un colectivo a las 8 de la mañana y tenían que esperar hasta las 14.40, sin baño ni nada. La gente va a la mañana a cobrar y después tiene que esperar muchas horas para volver", señaló el delegado municipal, Domingo Bronce.

El delegado de Río Tala viajaba a San Pedro para reunirse con autoridades del Ejecutivo municipal y procuraba comunicarse con el presidente de la comisión de Transporte, el concejal Gerardo Pelletier, con quien La Opinión no logró mantener contacto esta mañana. "No puede ser esto, vamos a buscar soluciones", dijo Bronce.

Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, se dispuso en todo el país que el transporte se mantenga con frecuencias relacionadas a las necesidades del personal esencial.