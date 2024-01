Graciela reportó: “Tenemos una vecina que envía el agua de su pozo a la calle. Y aquí, en este lado donde vivimos, es un camino de tierra. Y no se puede caminar directamente. Han pasado varios días desde que ella envió agua a la calle. No tenemos asfalto aquí. Porque es la única calle que no tiene asfalto. No sé qué está pasando. Pero, bueno, el caso es que la calle no tiene asfalto. Esta vecina todos los días hace lo mismo, envía agua a la calle, y se convierte en un desastre. Es un gran charco, quiero decir, hay gente en bicicleta. Si alguien se cae o les pasa algo va a ser un gran problema. Quiero que vengas a ver. Y ver qué podemos hacer con esta vecina, porque ella envía agua, y toda el agua va a la casa de los vecinos, ella envía agua a la calle y se convierte en barro. Es peligroso para las bicicletas porque te podés caer. Es el barrio que está detrás de la Exdepuradora. Recién una señora casi se cae en moto”.