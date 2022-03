Reclamo por veterinarios de turno: “Me cansé de llamar, estoy destrozada”

#199: “Anoche siendo la 1:00 encuentro a mi perrito Max agonizando de dolor, con taquicardia y dificultad para respirar, le hice masajes y respiración pero cada vez era más grande el dolor, a las 05:00 murió. Me cansé de llamar a la mayoría de los veterinarios de San Pedro, pero ninguno fue capaz de atender. Tengo mucha tristeza, dolor y bronca, porque amo a mis perros, quien me conoce sabe cómo los tengo y el amor que les doy, pero ahora me pregunto: ¿ellos trabajan realmente por la profesión? ¿Aman a los animales? Después cuando vas a ponerles las vacunas o por una consulta, te cobran fortuna y te dicen cualquier cosa me llamás. ¿Para qué si no te atienden? La verdad es una vergüenza que no haya una veterinaria de guardia, tendrían que hacer como las farmacias.

Y si trabajas por lo que te gusta lo tenés que hacer de corazón, todos tenemos una vida además de nuestro trabajo.

Se me hubiese salvado si me lo hubiesen atendido seguramente, amo mis perros y doy y hago todos por ellos, y verlo sufrir de esa manera me partió el corazón, aún sigo llorando. Ojalá el intendente se cargue las pilas y ponga ese hospital veterinario q tanto prometió dónde estén las 24hs. atendiendo emergencias”.

