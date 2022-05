Reclamo por salud mental en el Hospital

“Hola, no puede ser que la salud mental en San Pedro sea una mierda y que no den turnos para psicólogos o psiquiatras. En los consultorios amarillos, donde ahora están los consultorios de salud mental, me dijeron que solo dan 4 turnos a pacientes nuevos a partir de junio o julio y que no sabían exactamente cuándo, tengo un familiar que está con estado depresivo y ya no sabemos a dónde recurrir, tenemos miedo que de cometa una locura, necesito una solución urgente, por favor, les pido que publiquen esto a ver si el Secretario de Salud nos da una respuesta por favor. Gracias”, reportó Mel dedse el #301 vía WhatsApp.