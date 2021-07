Reclamo por “los chicos que andan haciendo piruetas en bicicleta”

“Hola, me preocupa los chicos que están reunidos en el kiosco y Plaza Constitución, estás todos amontonados haciendo piruetas en bicicletas. Creo que se debería poner control, hay que frenar. El otro día casi se cae uno con la bicicleta arriba el capot, ¿Si me rompen el auto, a quien reclamo yo? ¿Quiénes son ellos para tener la calle casi cortada? No podía cruzar Pellegrini para ir hacía Mitre. Es en calle H. Irigoyen y Pellegrini. ¡Pidan control Municipal! Muchas gracias”, reclamó Diana a través de La Opinión.

