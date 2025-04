“Vean el estado que está la calle Cruz Roja al 1700, llegando a Aulí. A mitad de calle con un pozo y perdida de agua. Pasan camiones como el de la Coca Cola y ¡pisan rompiendo más! El día de ayer (sábado) me quedé sin agua (porque tengo agua de corriente), por lo cual tuve que ir a hacer un reclamo a Obras Sanitarias. Me tomaron los datos y me dijeron que en ‘2 horas’ iban a pasar a arreglar. De tanto esperar nunca vinieron. Tuvo que hacerlo mi hermano, porque ni pelota te dan. Para cobrar impuestos son rapidísimos, pero cuando hacés un reclamo ni van. Una vergüenza”, contó María.

