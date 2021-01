Reclamo por la plaza del barrio Estrada

#498 reportó: “Hola, buenas tardes. Quería poner una queja a los vecinos de una sola cuadra del barrio Estrada, que se creen dueños de la plaza. No dejan jugar a la pelota, los insultan, no dejan que los chicos del barrio estén ahí. Pero los grandes que se juntan a fumar porro los dejan, porque les tienen miedo o son parientes. Dejen vivir la infancia a los niños. Porque ellos hayan vivido en una botella no quiere decir que estos chicos lo hagan. ¿O quieren que se pongan a fumar porro también? ¡Dejen vivir!”

