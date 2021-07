Reclamo por la atención en la Guardia del Hospital

“Hola, el jueves alrededor a las 18.30 llevé a mi hijo de 14 años a la Guardia del Hospital porque se había golpeado el brazo jugando a la pelota y no sabíamos si estaba quebrado porque tenia el brazo muy hinchado y estaba con mucho dolor. Cuando llego al Hospital estaba lleno de gente que no estaba para el médico así que me acerco a la ventanilla y le digo a la señora que mi hijo está para el doctor. Le di el documento y el carnet de la obra social y dijo que avisaba. Pasó una hora y nada, mi hijo no aguantaba el dolor así que después de una hora sale el doctor, mira alrededor y le digo doctor puede mirar a mi hijo que no sé si está quebrado. Él, muy amable, me dijo ‘qué quiere que haga si esta quebrado’. Yo le dije a mi no me conteste así y el me dijo ‘está lleno de pacientes adentro no tengo cama’. Yo le volví a decir si lo puede atender y el me miró nomas. Gracias a Dios esta bien por la atención de la clínica Coopser”, reclamó Flavia a La Opinión.