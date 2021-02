Sandra reportó: “Así está la calle Pavón, entre Rómulo Naón y Coronel Thorne. Ambas esquinas están bravas por la cantidad de pozos que hay, y no son simples pozos, son enormes y muy peligrosos. Lamentablemente, para llegar a mi casa no puedo elegir otro camino ya que hay por donde doble, hay pozos a lo largo de la calle. Por favor, que alguien haga algo porque no se puede seguir así”

