Una vecina de la zona escribió: "Hola, ¿cómo están? Quiero hacer un reclamo. Voy a adjuntar fotos y video de como se encuentra la calle Depietri del 1000 al 800, no le entra un pozo más. Ya no se pueden ni esquivar sin agarrar otro, está intransitable. Lo peor es que es una calle que se usa de mano y contramano, dónde pasa mucha gente ya que se encuentra una escuela primaria, secundaria, un Jardín y una cancha de fútbol. A pocos metros de un punto de encuentro tanto para la gente de la ciudad como para los turistas ´Cocina abierta 505´. Sin ir más lejos hoy llegó del trabajo y encuentro que realizaron un trabajo desde la Municipalidad y dejaron todos los escombros así nomás sin ni siquiera enmarcar para tener cuidado al pasar. Es un peligro. Gracias por su atención y esperamos que pronto encuentren una solución, aunque sea que vengan a taparnos los pozos, es lo mínimo que nos merecemos la gente trabajadora con los impuestos al día".

