Reclamo por cloacas tapadas

“Me quiero morir porque es agua sucia, no es que me entra agua del patio. El año pasado dos veces me inunde. Llamé a obras públicas, vinieron y me dijeron que esperara afuera que me mandaban el camión. Estuve dos horas esperando para que el camión nos viera, y no vinieron ni pasaron. Es en Bozzano 725”, reclamaron a La Opinión.