Reclamo por cloacas tapadas en Arnaldo al 200
Una vecina reportó: "Me dicen que me van a llamar y no hay respuesta. Hablé con el señor Brañas, me dijo que me van a mandar una persona para que me lo haga. Esa persona vino hace 3 semanas atrás, vino a verlo me dijo que el otro día iba a venir, todavía estoy esperando. Yo vivo en Arnaldo 240. Ya no sé para dónde más recurrir".
