Reclamo por cloacas desde Villa Lolita

“Ya no sé a quién llamar. Esta es la vereda de mi casa, continuamente está saliendo de la caca lo que te puedas imaginar: pis, caca, preservativos, toallitas. Hace más de 10 días que estamos así. Vino la guardia (de Servicios Sanitarios) a destapar el martes, a los 10 minutos volvimos a estar así. No se puede vivir así. Por acá tenemos que salir de mi casa con los nenes, cuidando para que no tengan que pasar por medio de toda esa inmundicia, realmente no podemos más vivir así”, reportó Marisol desde Honorio Pueyrredón al 2400.