Reclamo por baja presión de agua en distintos barrios
Una vecina reportó: "Consulta: hace tres días que estoy sin agua, pero hablando con las chicas del negocio que estamos en distintos barrios, estamos todas igual. En la Municipalidad no dan demasiada info. Yo vivo por Banfield, Gise por Coopser Sepelios y Gaby por calle Mitre".
