Reclamo: “Los padres que van en auto a dejar a sus hijos no respetan a los que van caminando”

“Se que este no es el medio, pero nadie hace nada… Te quiero contar mi enojo, todos los días es la misma historia a la entrada de la escuela y/o salida… Los padres que van en auto a dejar a sus hijos no respetan a los que van caminando; se meten prácticamente adentro de la escuela. No dejan pasar a los peatones, es un caos la entrada. Ni hablar los días de lluvia, te hacen sopa, te pasan por arriba con auto y todo, te mojan, no les importa nada. La escuela manda un comunicado pero se ve que ni lo leen, no les importa lo que la escuela haya puesto en el comunicado diciendo que no pueden pasar con vehículos hasta la puerta de la escuela y los señores se mandan igual. Esto sucede en escuela 48, barrio Los Aromos”, reportó Lucrecia.