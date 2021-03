Reclamo: “Los chicos de primero de la escuela Agropecuaria no tienen transporte para ingresar en el turno tarde”

Daniela escribió: “Hola buen día, hago un reclamo. Los chicos de primero de la escuela Agropecuaria no están teniendo transporte para ingresar a la escuela turno tarde y se están turnando a la mañana, lo qué eso hace que las chicas asistan solo una vez por semana, ya qué se van alternando todas las mañanas. Como siempre, desde Consejo Escolar dejan todo para lo último. Me parece muy injusto que los demás años tengan colectivos y ellos no. ¿Por qué hacen esto con la educación de los chicos? ¿Acaso no son ellos el futuro? ¿Por qué la hacen tan difícil con la educación? Siempre la misma historia con el Consejo”.