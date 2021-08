“Hace dos semanas que llamo por las cloacas, que no podemos tirar la cadena. Tenemos todas las redes tapadas. Ayer vino un camioncito chiquito y supuestamente no pudieron destaparlas, me dijeron que iban a mandar un camión más grande pero nunca apareció. La zanja está rebalsada y se cruza para lo de los vecinos. Es en Dávila 1070”, reclamó Mariana.