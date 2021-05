Reclamo: “Fui a Consultorios Amarillos y me dijeron que vuelva mañana”

“Buen día, quisiera contarles que hoy fui a los Consultorios Amarillos porque no me siento nada bien y había como 20 personas en la calle esperando que los vea el médico. A mí, que fui con síntomas, no me atendieron. Me dijeron que vuelva mañana. Estamos todos locos, esto es una pandemia el médico tiene que estar todo el día atendiendo la demanda de la gente enferma. Estoy muy enojada. Mi nombre es Viviana. Ya no creo que vaya mañana, porque me levanté de la cama hoy. Uno tiene que esperar porque hay mucha demanda, eso lo entiendo, pero me dijeron que hoy no me atendían y no hay otro lugar para ir”.