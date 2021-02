Reclamo: “Estoy desesperado, tengo un problema muy grande con las cloacas y necesito que me den una mano”

Horacio, vecino del barrio San Francisco, reportó desesperadamente: “Desde que comenzó la pandemia, tenemos un problema muy grande con las cloacas. Estamos viviendo en una situación deplorable, tenemos las cloacas continuamente tapadas. Hemos hecho muchos reclamos. Mucha gente está ofendida con nosotros en el barrio porque una vez que se rebalsa eso sale a la calle y la gente acá tiene negocios y andan niños, es un peligro. Han venido y destapado pero, pan para vos y hambre para mañana porque destapan ahí afuera donde hice la cámara y tenemos un problema muy grande, es el cruce calle. No tenemos medio, hay que romper el asfalto, descubrir el caño y ver cómo están hechas las conexiones en la vereda del frente. Vienen a destaparnos y a veces no nos destapan, y se enojan con nosotros porque ellos dicen que nosotros tenemos que buscar la solución, y realmente si la tuviera ya estaría todo hecho. No la tengo, es todo falta de plata y no puedo trabajar. Estoy enfermo y no me da el físico para hacer ese cruce calle. Necesito que la Municipalidad o quien sea me de una mano porque estoy desesperado”

