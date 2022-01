Reclamo en Ruiz Moreno y Padre Santana: sin agua y sin solución

“Hola, en mi barrio (Ruiz Moreno entre Padre Santana y José Hernández) no tenemos agua. Ni una gota. Desde el sábado sólo he tenido agua tarde por la noche, insuficiente para bañarse o poner el lavarropas. Hice el reclamo en Obras Sanitarias y la respuesta fue que no pueden hacer nada porque todas las bombas están funcionando a pleno. Desde la entidad responsabilizan a quienes poseen piletas y bombas conectadas a la red. Bien, y qué hacemos entonces? El Municipio debe resolverlo de algún modo y tomar medidas de manera urgente. Ni hablemos de la fortuna que pagamos de Servicios Sanitarios para no tener agua ni siquiera para las cosas más elementales. Muchas gracias por la atención”, reportó Andrea Oliveto.