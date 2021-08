Reclamo de ciclista: “Me tiró el auto encima y me hizo caer”

Un joven ciclista envió un mensaje a La Opinión para quejarse por la actitud de un automovilista que este martes, alrededor de las 20.00, en la zona de Boulevard Moreno y Miguel Porta, le “tiró el auto encima” y lo hizo caer de la bicicleta.

Iba en un Volkswagen Gol Countrt gris “por izquierda, mirando el teléfono y paró recién a dos cuadras para ver la secuencia, y se dio a la fuga”, aseguró el ciclista.

“Él no puede decir que no me vio porque tengo luces en la bicicleta”, aseguró Lucas, víctima de la situación, quien se quejó por lo ocurrido ante La Opinión.

“La verdad que asusta ver cómo sin ningún escrúpulo manejan y no tiene ni la más mínima empatía con el prójimo. En fin, si ven un Gol Country gris viejo tengan cuidado, porque lo maneja un acéfalo”, señaló.