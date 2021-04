“Cumples de 15 llenos de gente, juntadas en sus casas después de las 00.00, haciendo jodas. Esa misma gente es la que tiene comercios, trabajos, etc. ¿Todavía no tomaron conciencia? CUANDO CIERREN TODO no quiero verlos quejarse. Porque la culpa es sólo nuestra. Cuando cierren las escuelas van a ser los prieros en quejarse. SAN PEDRO CERO EMPATÍA”, envió Lore a Reporte Ciudadano.