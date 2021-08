Reclamo: “Como yo hay muchos jóvenes que no quieren un plan, quieren trabajo digno”

El texto fue enviado por #681, una joven de 26 años: “¿Hola, cómo están? Escribo esto porque estoy muy indignada y triste, hace dos años cerró la empresa donde trabajaba y quedé sin trabajo. Soy una persona joven de 26 años, pero con poca experiencia en distintos rubros.

Hace dos años que estoy en la búsqueda de trabajo y no soy exquisita: trabajo de lo que sea mientras sea digno. No puede ser que en época de campaña se dediquen a embellecer la ciudad, que me parece perfecto, pero que no se dediquen a traer fuentes de trabajo.



Es triste que tantos jóvenes vivamos esta situación y más si hay hijos que mantener. Creo que como yo hay muchos jóvenes que no quieren un plan, queremos trabajo digno.

Vas a la Secretaria de Rrabajo y nadie te ayuda, nadie te orienta, hay gente menos preparada que uno. Vas a Desarrollo Social y te ofrecen mercadería, que no es una deshonra, pero no es lo que necesitamos.



Si es por mí, estoy podrida de que nadie te dé una mano. No quiero un plan, no quiero mercadería, quiero un trabajo, ojalá que esto les llegue o les toque a las personas que les tenga que tocar y hagan algo porque estamos podridos”.