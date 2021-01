Reclamo: “¿Cómo nos cuida el municipio con respecto a los turistas?”

#927 escribió: “Reporte ciudadano. Hola, quería saber cómo nos cuida el municipio con respecto a los turistas que entran? Ya que no hay control de nada en los accesos. Como ciudadana, hoy fui a Vuelta de Obligado y para mí sorpresa, el desborde era fenomenal. Así que decidimos volver a casa. Pero me quedé pensando, ¿será que esto a la Sra. Cuñer, al Sr Intendente no les importa? Por un lado se nos pide que nos cuidemos; por otro, permiten este descontrol. Sin medidas de control están poniendo en riesgo a toda la ciudadanía y también a los empleados municipales, que no les queda otra que estar ahí, arriesgándose a contagiarse. Realmente me indigna que los que tienen que velar para que los protocolos se cumplan, miren para otro lado. Mientras tanto, siguen aumentando los casos positivos de Covid y la culpa es de….. Adjunto fotos, para que Marcelita no diga que los vecinos estamos exagerando”.