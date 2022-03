“Así arreglan las calles. Las calles son un desastre: desde Belgrano hasta 11 de Septiembre, de Boulevar Moreno hasta Lavalle, lo único que hacen es tirar eso que dura un mes y me parece mucho, yo entiendo que no es zona turística, pero un arreglo como la gente para que los autos y motos no se rompan”, pidió Lucía.