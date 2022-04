Reclaman reparaciones en la colectora de ruta 9, entre 191 y Río Tala: “Es un desastre, no podemos pasar más”

La Oficina de Quejas de Radio Cuarentena recibió el reclamo de Nélida, una señora que vive en la colectora de la ruta 9, entre 191 y Río Tala, quien expuso que el camino está intransitable y que no hay solución a los planteos que hicieron junto a otros vecinos.

“Es un desastre, ya no podemos pasar más. Cuando vamos para San Pedro subimos a la ruta, pero cuando venimos es imposible venir”, relató la productora rural. “La otra noche me tocó venir en lo oscuro y me olvidé de un pozo. Con la camioneta, me tocó abajo; si es un auto, lo rompe”, señaló.

Nélida pidió que el Gobierno local tome cartas en el asunto. “Porque la red vial la pagamos”, dijo y contó que junto a otros vecinos elevaron firmas con el planteo pero que recibieron como respuesta que “esto pertenece a Vialidad Nacional”.

“Pienso que si ellos cobran la red vial tendrían que ocuparse con los de Vialidad Nacional y que nos arreglen esta colectora, porque no se pueda andar más”, se quejó.

El secretario de Servicios Públicos, Ariel Álvarez, informó que la responsabilidad del camino es, en efecto, de Vialidad Nacional y que depende de la empresa concesionaria del tramo de la autopista nacional, Corredores Viales S. A.

“Hay que dirigirse al peaje de Zárate”, indicó y reveló que desde la estación de servicio ubicada en el carril Rosario – Buenos Aires hicieron la queja pertinente y lograron que reparen el tramo que va desde sus instalaciones al puente que conduce a ruta 1001.

El funcionario señaló que cada tanto la Municipalidad se ocupa de resolver la problemática, ante la necesidad de los usuarios. “La otra vez solucionamos, tiramos un poco de tosca y rap, pero no hacemos nada con eso. Porque donde cae una lluvia muy fuerte, con el tránsito de camiones no se soluciona nada”, explicó.