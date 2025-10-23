Reclaman por perros envenenados en Vuelta de Obligado
"Soy Carlos de Vuelta de Obligado . Tengo unas cabañas y siempre llegan perritos abandonados que los curamos , vacunamos y castramos bajo nuestro cargo económico. Los perros vagabundos están muy necesitados de cariño y también de alimento. Algunos ya son conocidos por los vecinos y viven un poquito acá y allá. Lamentablemente, siempre hay algún inadaptado que les causa algún daño, llegando en este caso a encontrar a varios perritos envenenados. ¿en tal bájesa puede caer el ser humano? Les pido que, por favor, hagan pública esta acción que están cometiendo con estos animales indefensos. Desde ya muchas gracias".
