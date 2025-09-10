Durante la mañana de este miércoles, el móvil de Lo Que Importa llegó hasta la intersección de Caseros e Independencia, ya que Marisa, una vecina de la zona, alertó sobre la acumulación de agua en un zanjón que recorre la calle.

Ads

Los vecinos dicen que el agua servida se viene acumulando desde hace quince días.

La mujer relató que la situación ‘’comenzó hace quince días'' y que cuando sale el sol, el olor se torna ‘’inaguantable'' tanto como para ‘’no poder abrir ni puertas ni ventanas''.

Al hacer el reclamo a Obras Sanitarias, Marisa explicó que la derivan al Corralón municipal, pero que desde allí, nadie la atiende.

Ads

En algunas zonas, el agua sube hasta la entrada de las casas.

La problemática alcanza a varias zonas del barrio en donde, ante la falta de zanja, el agua se sube a las veredas de las casas, llevando a una situación de ‘’no poder respirar'' y el olor lleva a ‘’hacer arder a las narices''.

Puede interesarte

Ads