Reclaman acumulación de agua en un zanjón de calle Noseda: ''El olor nos hace arder las narices''
Vecinos del barrio relataron que la situación comenzó hace dos semanas y que no obtienen respuestas por parte de la Municipalidad. Expresaron que el agua se sube a las veredas de las casas y que no pueden abrir "ni puertas ni ventanas".
Durante la mañana de este miércoles, el móvil de Lo Que Importa llegó hasta la intersección de Caseros e Independencia, ya que Marisa, una vecina de la zona, alertó sobre la acumulación de agua en un zanjón que recorre la calle.
La mujer relató que la situación ‘’comenzó hace quince días'' y que cuando sale el sol, el olor se torna ‘’inaguantable'' tanto como para ‘’no poder abrir ni puertas ni ventanas''.
Al hacer el reclamo a Obras Sanitarias, Marisa explicó que la derivan al Corralón municipal, pero que desde allí, nadie la atiende.
La problemática alcanza a varias zonas del barrio en donde, ante la falta de zanja, el agua se sube a las veredas de las casas, llevando a una situación de ‘’no poder respirar'' y el olor lleva a ‘’hacer arder a las narices''.
