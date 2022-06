Reclaman a Coopser y al Municipio: “Tengo mi terreno escriturado pero no puedo bajar el medidor”

La transferencia del Fondo de Obras Públicas Comunitarias desde la Coopser al municipio aprobada por el Concejo Deliberante despertó el interés de la comunidad que en muchos casos desconocía cuáles son sus alcances y los beneficios que se pueden tener en caso de ser utilizado como corresponde.

A su vez, despertó el interés de vecinos que tienen otras dificultades con la cooperativa, como el caso de Gustavo, del barrio El Durazno, que no puede “bajar el medidor de la luz”.

“El fondo es de todos”, manifestó el vecino en el aire de Sin Galera”. “De años se viene luchando por eso”, agregó.

“Mi situación es similar a la de otros, yo compré un terreno en el barrio El Durazno, lotes de 50 x 20 metros, y su vez la inmobiliaria nos vendió la subdivisión, pero ahora nos encontramos con el problema de que la Coopser no te baja la luz, solo un medidor por terreno”, explicó.

“Tengo una escritura, una subdivisión, pero entre la Coopser y la Municipalidad se tiran la pelota uno al otro y no nos solucionan nada”, se quejó.

“Fui a pedir para mi medidor pero me dijeron que no porque ya había un medidor bajado. Me dicen que no se pueden tener dos medidores en el mismo terreno, entonces con qué criterio hay medidor en los barrios usurpados donde ni siquiera tienen escrituras”, se preguntó Gustavo.

“Hice un montón de trámites, te dicen una cosa, te dicen otra, presenté un escrito, estaba la doctor Paola Basso, que también trabajaba en la municipalidad, me dan el rechazo pero no te dicen cuál es el motivo”, señaló el vecino en referencia a la actual concejala, que en su momento era funcionaria municipal pero a la vez es la abogada de la Coopser.

“Pero resulta que acá en el barrio ya hay lugares con dos medidores, pero no sé cómo se hizo, es todo un tema”, señaló, sorprendido.

“Uno quiere ir por derecha y te obligan a hacer las cosas de otras manera, los cables pasan por adelante mío, pero no falta quien te dice enganchate”, agregó.

“Yo vivo ahí, antes alquilaba hasta que empecé a edificar y me fui a vivir, la luz es un elemento de primera necesidad”, destacó Gustavo algo molesto por la falta de respuestas.

También reveló un caso en el que sí se pudo bajar el medidor pero porque se hizo una excepción: “Hay barrios que estaban en una situación similar pero después hicieron una excepción, porque había un concejal que vivía ahí, y pudieron bajar los medidores”, dijo refiriéndose al exedil Iván Paz..