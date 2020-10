Rebrote de coronavirus en Italia: Iago Borjes y Francisco Lucangeli no jugarán por un mes

Meses atrás, cuando el coronavirus todavía no había pisado fuerte en Argentina, Italia fue noticia por la gran cantidad de contagiados y fallecidos. Sin embargo, como el resto de Europa, de a poco la situación se normalizó y se reactivaron actividades como los campeonatos regionales de fútbol en los que milita Francisco Lucangeli y a los que se integró, post pandemia, Iago Borjes.

El defensor compite en la liga Promozione con Leonfortese, localidad de la isla de Sicilia mientras que el delantero lo hace en la Eccelenza con Ferrandina, institución del pueblo homónimo en la provincia de Matera, en el sur de la península itálica, que cuenta con alrededor de 10 mil habitantes.

Ambos jugaron con sus respectivos elencos las primeras fechas de sendos torneos pero no volverán a tener actividad hasta al menos el 29 de noviembre porque por un rebrote de COVID-19 el Gobierno de Sergio Mattarella suspendió el fútbol zonal, entre otros rubros.

La Opinión dialogó con Lucangeli quien desde Leonfortese explicó qué se determinó: "El domingo se tomaron unas medidas y dentro de esas esta incluido el parate en el fútbol. Por el momento, es hasta fines de noviembre pero se habla de que puede estirarse. El parate en lo que es fútbol es la categoría Eccelenza para abajo, que serían todas las categorías regionales".

Además, el joven formado en Paraná detalló cómo es la situación en Italia tras los nuevos contagios: "Las cosas están de nuevo volviendo para atrás porque el domingo cerraron los gimnasios, escuelas, las piletas, teatros, cines y limitaron el horario de bares, restaurantes y heladerías hasta las 18.00. De 23.00 a 5.00 no se puede andar en la calle y esa es la situación, se vuelve para atrás. Solo resta que la gente no pueda circular".

Por último, Lucangeli admitió que hay incertidumbre respecto de cómo seguirá la cuestión pero que se quedará en Europa dado que analizó que el certamen va a continuar: "Todavía no tenemos claro cómo sigue, si se puede o no seguir entrenando. Esta todo bastante confuso, por el momento cada uno entrena personalmente. Me quedo acá en Italia, el torneo está recién empezado y creo que de alguna forma tiene que seguir pero no se sabe cuándo".